Супрун розповіла, коли між регіонами розподілять вакцини від кору

Закуплені через міжнародні організації вакцини КПК у п'ятницю завезуть в Україну, а в понеділок їх розподілять між регіонами.

Про це після засідання уряду заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає "Укрінформ".

"Вакцини мають приїхати в Україну, це були заплановані, які ми закупили, але ми просили ЮНІСЕФ, щоб вони швидко їх привезли. Вони будуть привезені у п'ятницю і у понеділок розповсюджені по регіонах", - наголосила Супрун.

"Зважаючи на те, що вже буде доставлено нові вакцини, ми не ініціювали додаткові розподіли між областями, бо це забере тиждень часу", - підкреслила в.о. міністра.

"Наприкінці травня будуть ще додаткові вакцини, і ще у жовтні. Тобто, на цей рік ми дозакуповуємо ще 500 тисяч доз і, думаю, що вакцини вистачить", - додала вона.

За її словами, проблеми з забезпеченням вакцинами КПК є на Одещині, але туди передали КПК із Запоріжжя.

"Є проблеми на Закарпатті, бо там місцева адміністрація і губернатор Геннадій Москаль нам повідомили, що вони отримують 8 тисяч доз від Угорщини, але їх належним чином не розмитнили і вони ніби контрабанда, а тепер лікарі не хочуть їх використовувати і ми їм передали дози", - зазначила Супрун.

Вона закликає батьків обов'язково вакцинувати своїх дітей та вакцинуватися самим.

"Як ми бачимо, в Україні вже є 10 смертей, ми не можемо більше чекати", - наголосила в.о. міністра.

Як повідомлялось, упродовж минулого тижня динаміка захворюваності на кір знову зросла. Протягом 12-18 лютого на кір захворіли 827 людей.

З початку року від ускладнень через кір померло 6 осіб – 4 дітей і 2 дорослих.