Супрун рассказала, когда между регионами распределят вакцины от кори
Закупленные через международные организации вакцины КПК в пятницу завезут в Украину, а в понедельник их распределят между регионами.
Об этом после заседания правительства заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает "Укринформ".
"Вакцины должны приехать в Украину, это были запланированные, которые мы закупили, но мы просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Они будут привезены в пятницу и в понедельник распределены по регионам", - подчеркнула Супрун.
Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительных распределений между областями, потому что это займет неделю времени", - отметила и.о. министра.
"В конце мая будут еще дополнительные вакцины, и еще в октябре. То есть, на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз и, думаю, что вакцины хватит", - добавила она.
По ее словам, проблемы с обеспечением вакцинами КПК есть в Одесской области, но туда передали КПК из Запорожья
"Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор Геннадий Москаль нам сообщили, что они получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили и они словно контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы", - уточнила Супрун.
Она призывает родителей обязательно вакцинировать своих детей и вакцинироваться самим.
"Как мы видим, в Украине уже есть 10 смертей, мы не можем больше ждать", - подчеркнула и.о. министра.
Как сообщалось, в течение прошлой недели динамика заболеваемости корью снова возросла. В течение 12-18 февраля корью заболели 827 человек.
С начала года от осложнений из-за кори умерло 6 человек - 4 детей и 2 взрослых.