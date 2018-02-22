Супрун рассказала, когда между регионами распределят вакцины от кори

Закупленные через международные организации вакцины КПК в пятницу завезут в Украину, а в понедельник их распределят между регионами.

Об этом после заседания правительства заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает "Укринформ".

"Вакцины должны приехать в Украину, это были запланированные, которые мы закупили, но мы просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Они будут привезены в пятницу и в понедельник распределены по регионам", - подчеркнула Супрун.

Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительных распределений между областями, потому что это займет неделю времени", - отметила и.о. министра.

"В конце мая будут еще дополнительные вакцины, и еще в октябре. То есть, на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз и, думаю, что вакцины хватит", - добавила она.

По ее словам, проблемы с обеспечением вакцинами КПК есть в Одесской области, но туда передали КПК из Запорожья

"Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор Геннадий Москаль нам сообщили, что они получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили и они словно контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы", - уточнила Супрун.

Она призывает родителей обязательно вакцинировать своих детей и вакцинироваться самим.

"Как мы видим, в Украине уже есть 10 смертей, мы не можем больше ждать", - подчеркнула и.о. министра.

Как сообщалось, в течение прошлой недели динамика заболеваемости корью снова возросла. В течение 12-18 февраля корью заболели 827 человек.

С начала года от осложнений из-за кори умерло 6 человек - 4 детей и 2 взрослых.