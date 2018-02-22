Держдеп: "Північний потік-2" підірве економіку та незалежність України

США проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив заступник держсекретаря Джон Салліван під час виступу в Дипломатичній академії України, передає "УНІАН".

"Сполучені Штати виступають за стійке, незалежне, самодостатнє енергетичне майбутнє України", - підкреслив Салліван.

"Майбутнє, яке не залежатиме від Росії, та не буде інструментом російської агресії. Ми з цієї причини проти газопроводу "Північний потік-2", який на європейському континенті підриватиме нашу мету диверсифікації енергетики та енергетичної незалежності", - наголосив дипломат.

"Цей газопровід щонайменше істотним чином підірве незалежність України, її енергетичний сектор та її економіку", - зазначив заступник держсекретаря.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС