Госдеп: "Северный поток-2" подорвет экономику и независимость Украины

США против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил заместитель госсекретаря Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины, передает "УНИАН".

"Соединенные Штаты выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины", - подчеркнул Салливан.

"Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии. По этой причине мы против газопровода "Северный поток-2", который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости", - подчеркнул дипломат.

"Этот газопровод подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и экономику", - отметил заместитель госсекретаря.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.