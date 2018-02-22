Доба в АТО: бойовики 20 разів порушили режим тиші

За минулу добу, 21 лютого, бойовики 20 разів порушили перемир'я – один боєць ЗСУ загинув, 4 – поранені.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій української армії з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування", – йдеться у звіті.

На Луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів та озброєння БМП по опорних пунктах сил АТО поблизу Троїцького.

З мінометів калібру 82-мм окупанти вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки і Катеринівки.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали оборонців Луганського, Залізного та Новолуганського, а захисників Майорська – із зенітної установки.

Зі стрілецької зброї бойвики провокували наших воїнів неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82-мм і гранатометів вів вогонь біля Водяного та Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони.

Зі стрілецької зброї противник обстрілював наші позиції в районі Авдіївки.

Унаслідок ворожого вогню троє українських захисників було поранено, ще один отримав бойове травмування. На жаль, у результаті необережного поводження зі зброєю загинув один український військовослужбовець", – повідомили у штабі.