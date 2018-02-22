Сутки в АТО: боевики 20 раз нарушили режим тишины

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Четверг, 22 февраля 2018, 07:30

За прошедшие сутки, 21 февраля, боевики 20 раз нарушили перемирие  один боец ​​ВСУ погиб, 4  ранены.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения",  говорится в отчете.

На Луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружение БМП по опорным пунктам сил АТО возле Троицкого.

С минометов калибра 82-мм оккупанты вели огонь возле Крымского, Новоалександровки и Катериновки.

С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреливали защитников Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска  из зенитной установки.

Из стрелкового оружия боевики провоцировали наших воинов возле Зайцевого.

На Донецком направлении враг из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов вел огонь вблизи Водяного и Лебединского.

Из стрелкового оружия противник обстреливал наши позиции в районе Авдеевки.

"В результате вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий",  сообщили в штабе.

Темы: АТО
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