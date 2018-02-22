Увечері у Києві закриють 3 станції метро

Увечері 22 лютого КП "Київський метрополітен" обмежить вихід і вихід на станціях "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба підземки у Facebook.

"Перед початком гри з 19:00 до 20:00 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід. На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки", - йдеться в повідомленні.

Також обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій можливе після закінчення футбольного матчу.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 22 лютого на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "АЕК" (Афіни, Греція).