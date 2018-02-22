Вечером в Киеве закроют 3 станции метро

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Четверг, 22 февраля 2018, 09:17

Вечером 22 февраля КП "Киевский метрополитен" ограничит выход и выход на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

"Перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход,  "Площадь Льва Толстого" на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - говорится в сообщении.

Также ограничение входа для пассажиров на этих станциях возможно после окончания футбольного матча.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорится в сообщении.

Как известно, 22 февраля на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "АЕК" (Афины, Греция).

Темы: Киев транспорт
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