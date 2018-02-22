ОІ-2018: Жіноча збірна України з біатлону провалила естафету

Жіноча збірна України з біатлону в естафеті на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані фінішувала на 11-му місці.

Україна заробила два штрафні кола. Провал в українок відбувся на перших двох етапах. Хоча варто відзначити, що через сильний вітер штрафні кола в цій гонці отримали також Німеччина, Франція та Фінляндія.

Вже на першому етапі Ірина Варвинець "привезла" перше штрафне коло у стрільбі стоячи. У результаті Віті Семеренко Варвинець передала естафету лише 17-ю з відставанням від лідера в 1 хвилину 41 секунду.

Семеренко також не підкорилася стрільба в стійці і вона пішла на штрафне коло.

Юля Джима прийняла естафету 17-ю з відставанням уже в більше, ніж у дві хвилини. Джима найкраще пройшла естафету серед українок, припустившись по одному промаху на вогневих рубежах. Джима зуміла відіграти більше хвилини і Анастасія Меркушина приймає естафету 10-ю з відставанням в 1 хвилину і 6 секунд.

Меркушина у стрільбі була стабільною лише з одним промахом, але не з такою високою швидкістю.

На фініші Україна програла переможцям 1 хвилину і 13-ть секунд.

Олімпійським чемпіоном в естафеті стала збірна Білорусі. Срібло у Швеції та бронза у Франції.

Варто зазначити, що збірна Норвегії з трьома штрафними колами стала четвертою.