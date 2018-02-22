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ОИ-2018: Женская сборная Украины по биатлону провалила эстафету

Четверг, 22 февраля 2018, 13:39
ОИ-2018: Женская сборная Украины по биатлону провалила эстафету

Женская сборная Украины в эстафете на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхан финишировала на 11-м месте.

Украина заработала два штрафных круга. Провал украинок произошел на первых двух этапах. Хотя стоит отметить, что из-за сильного ветра штрафные круги в этой гонке получили также Германия, Франция и Финляндия.

Уже на первом этапе Ирина Варвинец "привезла" первый штрафной круг в стрельбе стоя. В результате Вите Семеренко Варвинец передала эстафету только 17-й с отставанием от лидера в 1 минуту 41 секунду.

Семеренко также не удалась стрельба в стойке и она пошла на штрафной круг.

Юлия Джима приняла эстафету 17-й с отставанием уже в более чем в две минуты. Джима лучше всех прошла эстафету среди украинок, допустив по одному промаху на огневых рубежах. Джима сумела отыграть более минуты и Анастасия Меркушина приняла эстафету 10-й с отставанием в 1 минуту и ​​6 секунд.

Меркушина в стрельбе была стабильной – с одним промахом, но не с такой высокой скоростью.

На финише Украины проиграла победителям 1 минуту и ​​13 секунд.

Олимпийским чемпионом в эстафете стала сборная Беларуси. Серебро у Швеции и бронза – у Франции.

Стоит отметить, что сборная Норвегии с тремя штрафными кругами стала четвертой.

Николай Аврамчук для УП
Темы: Олимпиада
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