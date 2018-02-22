ЄС підтвердив закриття прикордонних проектів: Україна втратить близько 27 млн євро

Євросоюз офіційно повідомив, що припиняє фінансування проектів з розбудови більше ніж 10 КПП на західному кордоні України, причому частину коштів Україна буде вимушена повернути.

Про це йдеться в офіційному роз’ясненні з Єврокомісії у відповідь на запит "Європейської правди", також цю інформацію підтвердили кілька співрозмовників ЄП у структурах ЄС.

Зокрема, речниця ЄС Майя Косьянчич пояснила, що припиняється здійснення проектів, на виконання яких ЄС мав перерахувати 29,2 мільйона євро

"Йдеться про шість проектів із європейським фінансуванням на загальну суму 29,2 мільйона євро, основним бенефіціаром яких була Державна фіскальна служби України. З огляду на затримки з їх реалізацією, враховуючи наші оцінки та повідомлення держав-членів ЄС, ми прийшли до висновку, що проекти не могли бути завершені в строк.

Ці шість проектів зараз перебувають в процесі закриття, виділені на них та не витрачені гроші мають бути відшкодовані (на рахунки Єврокомісії)", - пояснила речниця ЄС, зауваживши водночас, що ЄС і надалі готовий підтримувати реформування України.

Інший співрозмовник в Брюсселі пояснив "Європейській правді": всупереч заявам представників українського ДФС, рішення Євросоюзу про припинення цих проектів є остаточним.

"Рішення про закриття цих проектів – остаточне, воно було ретельно зважене і ґрунтується на належній оцінці", - пояснив посадовець. Також співрозмовник ЄП зауважив, що за час реалізації цих проектів Україна отримала від ЄС третину грантових коштів, виділених на проект – близько 10 мільйонів. Більша частина цих коштів лишилася не використаною.

За попередніми даними, Київ витратив близько 2 млн євро. Відповідно, Україна має відшкодувати ЄС близько 8 млн євро. Таким чином, сумарна вартість фондів, які були запропоновані Україні, але не використані нею, становить близько 27 млн євро.

Проекти, фінансування яких припиняється, були призначені не лише на розбудову прикордонних пунктів. "Європейська правда" має в розпорядженні перелік проектів, які перебувають у стані закриття. Один з них був спрямований на переоснащення IT-інфраструктури прикордонників на українсько-польському кордоні.

Також кошти ЄС мали піти на переобладнання КПП Рава-Руська, Краківець, Шегині та Ягодин, глибоку реконструкцію КПП в Устілузі (всі перераховані – на кордоні з Польщею). Мали бути реконструйовані чотири КПП на українсько-словацькому кордоні, два КПП на кордоні з Румунією та проведена реконструкція на кордоні з Угорщиною задля інтеграції України в міжнародну транспортну систему, в тому числі на КПП в Лужанці.

Варто зауважити, що зупинка проектів Євросоюзу через неповне використання коштів не є виключним випадком: це відбувається у співпраці з різними державами, в тому числі із членами ЄС. Водночас майже повне невикористання коштів ЄС, а також одночасне припинення цілої низки проектів у одному секторі є справді загрозливим сигналом щодо рівня готовності України ефективно використовувати європейські фонди.

Європейська правда