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ЕС подтвердил закрытие пограничных проектов: Украина потеряет около 27 млн ​​евро

Четверг, 22 февраля 2018, 13:44
ЕС подтвердил закрытие пограничных проектов: Украина потеряет около 27 млн ​​евро

Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Об этом говорится в официальном разъяснении из Еврокомиссии в ответ на запрос "Европейской правды", также эту информацию подтвердили несколько собеседников ЕвроПравды в структурах ЕС.

В частности, пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич объяснила, что прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен был перечислить 29,2 млн евро.

"Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 млн евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины. Учитывая задержки с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок.

Эти шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, выделенные на них и не израсходованные деньги должны быть возвращены (на счета Еврокомиссии)", - пояснила пресс-секретарь ЕС, вместе с тем отметив, что Евросоюз и в дальнейшем готов поддерживать реформы в Украине.

Другой источник в Брюсселе объяснил "Европейской правде": вопреки заявлениям представителей украинской ГФС, решение Евросоюза является окончательным.

"Решение о закрытии этих проектов - окончательное, оно было тщательно взвешенно и основывается на надлежащей оценке", - пояснил чиновник. Также собеседник ЕП отметил, что за время реализации этих проектов Украина получила от ЕС треть грантовых средств, выделенных на проект - около 10 млн евро. Большая часть этих средств осталась неиспользованной.

По предварительным данным, Киев потратил около 2 млн евро. Соответственно, Украина должна возместить ЕС около 8 млн евро.Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованы, составляет около 27 млн ​​евро.

Проекты, финансирование которых прекращается, были предназначены не только для развития пограничных пунктов. "Европейская правда" располагает перечнем проектов, которые находятся в состоянии закрытия. Один из них был направлен на переоснащение IT-инфраструктуры пограничников на украинско-польской границе.

Также средства ЕС должны были пойти на переоборудование КПП Рава-Русская, Краковец, Шегини и Ягодин, глубокую реконструкцию КПП в Устилуге (все перечисленные – на границе с Польшей). Должны были быть реконструированы четыре КПП на украинско-словацкой границе, два КПП на границе с Румынией и проведена реконструкция на границе с Венгрией для интеграции Украины в международную транспортную систему, в том числе на КПП в Лужанке.

Стоит заметить, что остановка проектов Евросоюза из-за неполного использования средств не является исключительным случаем: это происходит в сотрудничестве с различными государствами, в том числе с членами ЕС. В то же время почти полное неиспользование средств ЕС, а также одновременное прекращение целого ряда проектов в одном секторе является действительно угрожающим сигналом о неготовности Украины эффективно использовать европейские фонды.

Европейская правда

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Темы: ЕСграницаУкраина
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