Низка IT-компаній у Києві не працюють через силовиків – юрист

У кілька IT-компаніях у Києві прийшли з оглядом слідчі і знімати це на телефони не дозволяють.



Про це повідомляє юрист, власник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм у Facebook.



"Сьогодні цілий день не працює з десяток IT-компаній за адресою місто Київ, провулок Охтирська, будинок 7. Є постанова Печерського суду "про проведення огляду комплексу нежитлових приміщень", – пише він.



За даними Найєма, постанову видали на підставі клопотання слідчого з управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури.



"Кримінальна справа, в рамках якої проходять ці слідчі дії, взагалі стосується зловживання службовими особами Департаменту містобудування та архітектури КМДА", – написав юрист.





За його словами, "на обшуку" присутні пара слідчих, спецзагін поліції і два понятих.



"Всім заборонили знімати, аргументуючи тим, що якщо будуть знімати – телефони вилучатимуть. Мовляв, такі правила ... Обійшли декількох і змусили повидаляти фотографії", – написав Найєм.



Він наголосив, що знімати за законом можна – тим більше, що адвокат заявив усне клопотання. А щоб потім долучити відео до справи, достатньо переписати номери апаратів.



Речниця генпрокурора Лариса Сарган сказала, що з ГПУ немає інформації про слідчі дії в IT-компаніях, а речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила: "Це не ми".

Співробітники великої IT-компанії Cogniance повідомили AIN.UA, що в четвер до них з обшуком прийшли співробітники Служби безпеки України – і робота компанії до обіду була паралізована: нікого в приміщення не впускали і не випускали.



Станом на 15:40 оперативні заходи вже завершено, офіс розблоковано, співробітників відпустили додому, пише видання.