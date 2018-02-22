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Низка IT-компаній у Києві не працюють через силовиків – юрист

Четвер, 22 лютого 2018, 13:49

У кілька IT-компаніях у Києві прийшли з оглядом слідчі і знімати це на телефони не дозволяють.

Про це повідомляє юрист, власник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм у Facebook.

"Сьогодні цілий день не працює з десяток IT-компаній за адресою місто Київ, провулок Охтирська, будинок 7. Є постанова Печерського суду "про проведення огляду комплексу нежитлових приміщень", – пише він.

За даними Найєма, постанову видали на підставі клопотання слідчого з управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури.

"Кримінальна справа, в рамках якої проходять ці слідчі дії, взагалі стосується зловживання службовими особами Департаменту містобудування та архітектури КМДА", – написав юрист.



За його словами, "на обшуку" присутні пара слідчих, спецзагін поліції і два понятих.

"Всім заборонили знімати, аргументуючи тим, що якщо будуть знімати – телефони вилучатимуть. Мовляв, такі правила ... Обійшли декількох і змусили повидаляти фотографії", – написав Найєм.

Він наголосив, що знімати за законом можна – тим більше, що адвокат заявив усне клопотання. А щоб потім долучити відео до справи, достатньо переписати номери апаратів.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган сказала, що з ГПУ немає інформації про слідчі дії в IT-компаніях, а речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила: "Це не ми".

Співробітники великої IT-компанії Cogniance повідомили AIN.UA, що в четвер до них з обшуком прийшли співробітники Служби безпеки України – і робота компанії до обіду була паралізована: нікого в приміщення не впускали і не випускали.

Станом на 15:40 оперативні заходи вже завершено, офіс розблоковано, співробітників відпустили додому, пише видання.

Олена Рощенко, УП
Теми: обшукипрокуратурабізнесКМДА
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