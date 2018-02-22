Доступ до Чорнобильської зони можуть зробити за перепустками

Підприємство, що здійснює прийом делегацій у Чорнобильській зоні, пропонує запровадити систему електронних перепусток на територію зони відчуження.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Зазначається, що 21 лютого керівник ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Андрій Наумов зустрівся з представниками приватних компаній, які організовують відвідування Чорнобильської зони.

"На сьогоднішній день на підприємстві (ДП "ЦОТІЗ" – УП) опрацьовується питання щодо можливості запровадження системи електронних перепусток на територію зони відчуження для всіх категорій відвідувачів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, пропонується також створити інформаційний центр у двоповерховій будівлі на КПП "Дитятки".

Очільник ДП "ЦОТІЗ" також зазначив, що заплановане відкриття нового готелю в місті Чорнобиль та створення нових маршрутів до об’єктів огляду.