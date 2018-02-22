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На Львівщині під час навчань загинув прикордонник

Четвер, 22 лютого 2018, 14:36
На Львівщині під час навчань загинув прикордонник

У Львівській області під час навчальних стрільб загинув прикордонник.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

"Під час виконання навчальних стрільб трагічно загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України, що у Львівській області", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що вже оперативно-слідчою групою проводяться невідкладні слідчі дії.

Українська правда

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Теми: ЛьвівщинаПрикордонна служба
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