На Львівщині під час навчань загинув прикордонник

У Львівській області під час навчальних стрільб загинув прикордонник.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

"Під час виконання навчальних стрільб трагічно загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України, що у Львівській області", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що вже оперативно-слідчою групою проводяться невідкладні слідчі дії.