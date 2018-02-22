На Львівщині під час навчань загинув прикордонник
Четвер, 22 лютого 2018, 14:36
У Львівській області під час навчальних стрільб загинув прикордонник.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.
"Під час виконання навчальних стрільб трагічно загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України, що у Львівській області", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що вже оперативно-слідчою групою проводяться невідкладні слідчі дії.
Українська правда