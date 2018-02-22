На Львовщине во время учений погиб пограничник
Четверг, 22 февраля 2018, 14:36
Во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"Во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области", – говорится в сообщении.
Указывается, что оперативно-следственная группа проводит неотложные следственные действия.
Украинская правда