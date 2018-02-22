Синоптики попереджають про сильне похолодання

Внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної температури.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

24 лютого до 10-16° морозу, у Чернігівській, Сумській та Харківській областях до 16-21° морозу; на півдні країни та Закарпатті до 3-9° морозу.

24 лютого у Київській області до 10-16° морозу (у Києві до 11-13° морозу);

25 лютого в Україні очікується до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях до 17-22° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу;

25-27 лютого на Київщині до 17-22° морозу (у Києві 16-19° морозу), місцями по області до 24° морозу.

26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться.