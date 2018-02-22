Синоптики предупреждают о сильном похолодании

В результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной температуры.



Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



24 февраля до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9° мороза.



24 февраля в Киевской области до 10-16° мороза (в Киеве до 11-13° мороза);



25 февраля в Украине ожидается до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22 ° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза;



25-27 февраля на Киевщине до 17-22° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза.



26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.