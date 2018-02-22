Динамо пробилося до 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" з великими складнощами пробилося до 1/8 фіналу Ліги Європи. У матчі-відповідь 1/16 фіналу на НСК "Олімпійський" кияни зіграли унічию 0:0 з грецьким АЕКом.

Нагадаємо, що в першому матчі в Афінах була нічия 1:1 і за рахунок м'яча на чужому полі далі йдуть підопічні Олександра Хацкевича.

Гості з Греції в матчі у Києві мали перевагу, як за моментами, так і у володінні м`ячем. Двічі у першому таймі вступав у гру Бойко після ударів із середньої відстані. В одному з моментів Бойко не порозумівся з Гармашем і м'яча з порожніх воріт вибив Морозюк, якому розбив буцами голову один з гравців АЕКа. Взагалі, грецька команда в Києві грала в грубий футбол. В одному з моментів ледве не зламали ногу Гармашу.

У "Динамо" в першому таймі був лише удар головою Гармаша, після якого захиснику гостей довелося також вибивати м'яча з лінії воріт.

Перша частина заключних 45-хвилин була за АЕКом, а далі вже краще виглядали динамівці Києва. У гостей був 100% момент для взяття воріт в Масуда, який з кількох метрів не поцілив у ворота. Ще варто згадати небезпечний удар Баскетаса, який взяв Бойко.

Надалі вже були моменти в "Динамо". Спочатку Мораєс не використав вихід сам на сам з воротарем. Потім бразилець знову мав момент у карному гостей, але його удар був трохи неточним. Сильний удар вийшов у Циганкова, але здорово зіграв воротар АЕКа.

Завершальні хвилини гри пройшли в обопільних атаках, але голів у цій грі уболівальники так і не побачили.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде вже 23 лютого.