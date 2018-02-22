Динамо пробилось в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" с большим трудом пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. В матче 1/16 финала на НСК "Олимпийский" киевляне сыграли вничью 0: 0 с греческим АЕКом.

Напомним, что в первом матче в Афинах была ничья 1: 1 и за счет мяча на чужом поле дальше идут подопечные Александра Хацкевича.

Гости из Греции в матче в Киеве имели преимущество, как по моментам, так и во владении мячом. Дважды в первом тайме вступал в игру Бойко после ударов со среднего расстояния. В одном из моментов Бойко не поладил с Гармашем и мяч из пустых ворот выбил Морозюк, которому разбил буцамы голову один из игроков АЕК. Вообще, греческая команда в Киеве играла в грубый футбол. В одном из моментов чуть не сламали ногу Гармашу.

В "Динамо" в первом тайме был лишь удар головой Гармаша, после которого защитнику гостей пришлось также выбивать мяч с линии ворот.

Первая часть заключительных 45-минут была за АЕК, а дальше уже лучше выглядели динамовцы Киева. У гостей был 100% момент для взятия ворот в Масуда, который с нескольких метров не попал в ворота. Еще стоит упомянуть опасный удар Баскетаса, который взял Бойко.

В дальнейшем уже были моменты в "Динамо". Сначала Мораес не использовал выход один на один с вратарем. Затем бразилец снова имел момент в штрафной гостей, но его удар был немного неточным. Сильный удар получился у Цыганкова, но здорово сыграл вратарь АЕКа.

Заключительные минуты игры прошли в обоюдных атаках, но голов в этой игре болельщики так и не увидели.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже 23 февраля.