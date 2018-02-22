ГПУ підозрює співробітників КМДА у зловживанні службовим становищем

Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Департаменту містобудування та архітектури КМДА та підроблення і використання підроблених документів.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Встановлено, що у 2014 році ТОВ "Укропткульттовари" подало до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві низку декларацій про готовність до експлуатації об’єктів "Реконструкція приміщень офісно-складських будівель із влаштуванням багатофункціонального соціально-громадського комплексу, за адресою: провулок Охтирський, 7 у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ стверджують, що співробітники інспекції у Києві не перевірили достовірність даних, і своїми діями спричинили збитки Києву. Департамент економіки та інвестицій КМДА виплатив пайовий внесок, розміром 5 408 000 гривень на основі поданих відомостей про готовність об’єктів до експлуатації.

Крім того, у відомстві додають, що в порушення ст. 40 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" до сих пір не уклали договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту забудовником.

"З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, 22.02.2018 відповідно до ухвали слідчого судді слідчими Генеральної прокуратури спільно з працівниками Нацполіції проводиться огляд вищезазначених приміщень", - зазначають в ГПУ.