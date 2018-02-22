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ГПУ подозревает сотрудников КГГА в злоупотреблении служебным положением

Четверг, 22 февраля 2018, 21:34

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и подделки и использования поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что в 2014 году ООО "Укропткульттовары" подало в Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве ряд деклараций о готовности к эксплуатации объектов "Реконструкция помещений офисно-складских зданий с устройством многофункционального социально-общественного комплекса по адресу: переулок Охтырский , 7 в г. Киеве", - говорится в сообщении.

В ГПУ утверждают, что сотрудники инспекции в Киеве не проверили достоверность данных, и своими действиями нанесли убытки Киеву. Департамент экономики и инвестиций КГГА выплатил паевой взнос размером 5 408 000 гривен на основе представленных сведений о готовности объектов к эксплуатации.

Кроме того, в ведомстве добавляют, что в нарушение ст. 40 ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности" до сих пор не заключили договор о долевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта застройщиком.

"С целью сбора доказательств в уголовном производстве, 22.02.2018 в соответствии с постановлением следственного судьи следователями Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Нацполиции проводится обзор вышеупомянутых помещений", - отмечают в ГПУ.

Темы: ГенпрокуратураКиевКГГА
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