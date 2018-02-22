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Через саботаж Печерського суду можуть відкрити кримінальні справи - Єнін

Четвер, 22 лютого 2018, 22:32

Заступник генерального прокурора Євген Єнін звинуватив Печерський районний суд у саботажі щодо отримання дозволу на заочне засудження Сергія Курченка. Єнін припустив, що через ці дії суду можуть порушити кримінальні провадження.

Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі "5 Каналу".

"Найбільш болючим на сьогоднішній день є отримання дозволу на заочне засудження Сергія Курченка. Фактично сьогодні ми стикнулися із відвертим саботажем з боку українських судів", - заявив Єнін.

Він додав, що перше клопотання про застосування заочної процедури стосовно Курченка було подано ГПУ рівно рік тому.

"Наші судді (Печерський суд районний суд – УП) максимально намагаються затягнути прийняття відповідних процесуальних рішень. Весь час ми спостерігаємо перенесення дат судових засідань на місяць, на півтора через низку технічних причин – через неявку адвоката закінчення робочого часу в суді, самовідвід", - розповів заступник генерального прокурора.

Він підкреслив, що прокуратура уважно спостерігає за діями судів.

"Ми уважно аналізуємо дії і процесуальні рішення кожного із судів і не можу виключати, що правоохоронними органами буде порушено кримінальне провадження за статтею 256 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за сприяння злочинній організації", - припустив Єнін.

Водночас він не уточнив, чи може бути змова між суддями і Курченком. Єнін заявив, що слідство встановить правду за активної участі прокуратури.

"Ми розглядаємо Сергія Курченка як одного з лідерів злочинної організації часів Януковича, йому оголошено підозру щодо цілої низки кримінальних проваджень і ми не розглядаємо ті чи інші активи, гроші або об'єкти нерухомості як належали безпосередньо Курченко, його помічникам або його оточення. Ми розглядаємо зазначені активи як власність злочинної організації ", - уточнив Єнін.

Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у  справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

Курченко втік до Росії відразу ж після втечі Віктора Януковича до Росії.

В Україні та США проти нього розслідуються низку кримінальних справ і застосовуються санкції.

Читайте також: "З нафти у вугілля. Курченко повертається".

Марія Думанська, УП
Теми: ГенпрокуратураКурченкосуд
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