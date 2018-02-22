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Из-за саботажа Печерского суда могут открыть уголовные дела - Енин

Четверг, 22 февраля 2018, 22:32

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин обвинил Печерский районный суд в саботаже касательно получения разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко. Енин предположил, что из-за этих действий суда могут возбудить уголовные производства.

Об этом он рассказал в интервью в эфире "5 канала".

"Наиболее болезненным на сегодняшний день является получение разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко. Фактически сегодня мы столкнулись с откровенным саботажем со стороны украинских судов", - заявил Енин.

Он добавил, что первое ходатайство о применении заочной процедуры по Курченко было подано ГПУ ровно год назад.

"Наши судьи (Печерский суд районный суд - УП) максимально пытаются затянуть принятие соответствующих процессуальных решений. Все время мы наблюдаем перенос дат судебных заседаний на месяц, на полтора из-за ряда технических причин - неявки адвоката окончания рабочего времени в суде, самоотвод", - рассказал заместитель генерального прокурора.

Он подчеркнул, что прокуратура внимательно наблюдает за действиями судов.

"Мы внимательно анализируем действия и процессуальные решения каждого из судов и не могу исключать, что правоохранительными органами будет возбуждено уголовное производство по статье 256 УК, предусматривающей уголовную ответственность за содействие преступной организации", - предположил Енин.

При этом он не уточнил, может ли быть сговор между судьями и Курченко. Енин заявил, что следствие установит правду при активном участии прокуратуры.

"Мы рассматриваем Сергея Курченко как одного из лидеров преступной организации времен Януковича, ему объявлено подозрение по целому ряду уголовных производств и мы не рассматриваем те или иные активы, деньги или объекты недвижимости, которые принадлежали непосредственно Курченко, его помощникам или его окружению. Мы рассматриваем указанные активы как собственность преступной организации", - уточнил Енин.

Как известно, 22 марта Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

Курченко сбежал в Россию сразу же после свержения Виктора Януковича.

В Украине и США против него расследуются ряд уголовных дел и применяются санкции.

Ранее "ЭП" писала, что Курченко начал заниматься торговлей угля с оккупированных территорий Луганской области.

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Мария Думанская, УП
Темы: ГенпрокуратураКурченкосуд
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