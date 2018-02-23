У Рівному спалили редакцію інтернет-порталу "Четверта влада"

Невідома особа навмисно підпалила приміщення редакції рівненського інформаційного порталу "Четверта влада", що спеціалізується на розслідуваннях корупції в місцевих органах влади.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці порталу у facebook.

Інцидент стався 22 лютого близько 19:00.

"Близько 19:00 в редакцію зайшов невідомий і підпалив запалювальну суміш. Вогонь пошкодив приміщення на першому поверсі будівлі. На щастя, ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Як уточнила місцева журналістка Інна Білецька, чоловік зайшов на перший поверх редакції облив бензином все і підпалив, вийшов, не ховаючи обличчя.

Також, як повідомляється на сторінці видання, робота сайту порталу наразі заблокована, через те, що у компанії провайдера, послугами якої користуються журналісти, було вкрадено сервери.