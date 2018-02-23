Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Рівному спалили редакцію інтернет-порталу "Четверта влада"

П'ятниця, 23 лютого 2018, 01:10

Невідома особа навмисно підпалила приміщення редакції рівненського інформаційного порталу "Четверта влада", що спеціалізується на розслідуваннях корупції в місцевих органах влади.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці порталу у facebook.

Інцидент стався 22 лютого близько 19:00.

"Близько 19:00 в редакцію зайшов невідомий і підпалив запалювальну суміш. Вогонь пошкодив приміщення на першому поверсі будівлі. На щастя, ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Як уточнила місцева журналістка Інна Білецька, чоловік зайшов на перший поверх редакції облив бензином все і підпалив, вийшов, не ховаючи обличчя. 

Також, як повідомляється на сторінці видання, робота сайту порталу наразі заблокована, через те, що у компанії провайдера, послугами якої користуються журналісти, було вкрадено сервери.

Як повідомляє поліція Рівненщини,  за фактом підпалу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІРівнесвобода словакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: