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В Ровно сожгли редакцию интернет-портала "Четвертая власть"

Пятница, 23 февраля 2018, 01:10

Неизвестный намеренно подожег помещение редакции ровенского информационного портала "Четвертая власть", который специализирующаяся на расследованиях коррупции в местных органах власти.

Об этом говорится в сообщении на странице портала в facebook.

Инцидент произошел 22 февраля около 19:00.

"Около 19:00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как уточнила местная журналистка Инна Белецкая, мужчина зашел на первый этаж редакции облил бензином все и поджег, вышел, не скрывая лица.

Также, как сообщается на странице издания, работа сайта портала пока заблокирована, из-за того, что у компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, были украдены серверы.

Как сообщает полиция Ровенской области, по факту поджога начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Темы: СМИРовносвобода словакриминал
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