У 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС

Рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом у 2017 році склав 41%.

Про це йдеться в урядовому звіті, що був представлений в п’ятницю на конференції "Підсумки імплементації Угоди про асоціацію", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідно до урядового документа, загальний прогрес виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС минулого року склав 41%. Рівень виконання завдань, за які відповідальні центральні органи виконавчої влади, близький до цього показника – 42%.

Найнижчу успішність має Верховна Рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань. Дещо кращий результат має виконання тих завдань, за які відповідальні "інші органи державної влади" - 50%

Представлено також розподіл результатів за секторами. Найвищі показники досягнуті у виконанні Угоди в сферах "освіта, навчання та молодь" та "фінансовий сектор" - по 100%.

Натомість аутсайдерами є сектори "громадське здоров’я" (4%), "транспорт та поштові послуги" (11%), "довкілля" (27%).