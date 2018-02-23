Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС

П'ятниця, 23 лютого 2018, 09:29
У 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС

Рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом у 2017 році склав 41%.

Про це йдеться в урядовому звіті, що був представлений в п’ятницю на конференції "Підсумки імплементації Угоди про асоціацію", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідно до урядового документа, загальний прогрес виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС минулого року склав 41%. Рівень виконання завдань, за які відповідальні центральні органи виконавчої влади, близький до цього показника – 42%.

Найнижчу успішність має Верховна Рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань. Дещо кращий результат має виконання тих завдань, за які відповідальні "інші органи державної влади" - 50%

Представлено також розподіл результатів за секторами. Найвищі показники досягнуті у виконанні Угоди в сферах "освіта, навчання та молодь" та "фінансовий сектор" - по 100%.

Натомість аутсайдерами є сектори "громадське здоров’я" (4%), "транспорт та поштові послуги" (11%), "довкілля" (27%).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Україна
Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Народ України надихає світ – Блінкен
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: