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В 2017 году Украина выполнила только 41% задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

Пятница, 23 февраля 2018, 09:29
В 2017 году Украина выполнила только 41% задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%.

Об этом говорится в правительственном отчете, который был представлен в пятницу на конференции "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации", сообщает корреспондент "Европейской правды".

В соответствии с правительственным документом, общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%.

Самая низкая успеваемость – у Верховной Рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны "другие органы государственной власти" – 50%

Представлено также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" - по 100%.

Аутсайдерами стали сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).

Украинская правда

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Темы: УкраинаЕС
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