В одеський санаторій увірвалися люди з арматурою

Близько 70 співробітників приватної охоронної фірми, озброєні ломами й арматурою, о 7 ранку увірвалися в одеський санаторій "Лермонтовський", відключили світло і захопили будівлю.

Про це повідомляє "Думская".

Відзначається, що ці люди не пускають співробітників санаторію на роботу.

Фото dumskaya.net

По словам адвоката, который защищает интересы действующей администрации "Лермонтовского", Ильи Халдая, захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно.

(На "Лермонтовский" претендует Министерство юстиции, сейчас Минюст и "Укрпрофздравница" оспаривают санаторий друг у друга, - ред.).

"Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время", - сказал Халдай.

Он добавил, что в здании находится оборудование санатория и личные вещи сотрудников.

По словам директора санатория Дмитрия Антипова, ворвавшиеся отключили "Лермонтовский" от электричества, полностью парализовав его работу.

"Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается", - сказал Антипов.

Фото dumskaya.net

К санаторию приехало много полиции, которая проводит следственные действия.

По состоянию на 10 утра захватчиков вытеснили за пределы санатория, троих из них задержали и посадили в автозак. Следственные действия продолжаются.

Фото dumskaya.net

Отмечается, что между активистами и титушками назревает столкновение.

Фото dumskaya.net

На данный момент в санатории проходят лечение и реабилитацию 150 человек.

За фактом захоплення адмінкорпусу санаторію поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) ККУ.

Станом на 11:00 здравниця розблокована, загарбники пішли.

Правоохоронці провели огляд приміщень і зафіксували завдану установі матеріальну шкоду (вибиті двері і замки).