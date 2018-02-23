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В одесский санаторий ворвались люди с арматурой

Пятница, 23 февраля 2018, 09:58
В одесский санаторий ворвались люди с арматурой

Около 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, в 7 утра ворвались в одесский санаторий "Лермонтовский", отключили свет и захватили здание.

Об этом сообщает "Думская".  

Отмечается, что эти люди не пускают сотрудников санатория на работу.   

 
Фото  dumskaya.net

За словами адвоката, який захищає інтереси чинної адміністрації "Лермонтовського", Іллі Халдая, загарбниками керує представник державного підприємства, який стверджує, що вони діють законно.

(На "Лермонтовський" претендує Міністерство юстиції, зараз Мін'юст і "Укрпрофоздоровниця" оскаржують санаторій один у одного, - ред.).

"Але на сьогоднішній день є рішення, яке вступило в силу і яке скасувало передачу здравниці Мін'юсту. Не маючи можливості зайти законним шляхом, державне підприємство здійснює злочин за потурання поліції. Поліція тягне час", - сказав Халдай.

Він додав, що в будівлі перебуває обладнання санаторію і особисті речі співробітників.

За словами директора санаторію Дмитра Антипова, люди, що увірвалися до будівлі,  відключили "Лермонтовський" від електрики, повністю паралізувавши його роботу.

"Ми цілорічний санаторій, у нас зараз лежать люди після інсультів, інфарктів, співробітники не можуть пройти на роботу. На жаль, свавілля триває", - сказав Антипов.

 
Фото  dumskaya.net

До санаторію приїхало багато поліції, яка проводить слідчі дії.

Станом на 10 ранку загарбників витіснили за межі санаторію, трьох з них затримали і посадили в автозак. Слідчі дії тривають.

 
Фото  dumskaya.net

Відзначається, що між активістами і тітушками назріває конфлікт.

 
Фото  dumskaya.net

На даний момент в санаторії проходять лікування та реабілітацію 150 осіб.

По факту захвата админкорпуса санатория полиция начала уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) ККУ.

По состоянию на 11:00 здравница разблокирована, захватчики удалились.

Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб (выбитые двери и замки).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессакриминал
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