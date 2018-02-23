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Тимошенко приховує деякий бізнес і прописки чоловіка в Чехії – ЗМІ

П'ятниця, 23 лютого 2018, 10:38
Тимошенко приховує деякий бізнес і прописки чоловіка в Чехії – ЗМІ

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки.

Про це пише Мар'яна Мотрунич у виданні Bihus.info.

У декларації про доходи екс-прем’єра і лідерки "Батьківщини" відсутня компанія Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o. (скорочено – Medic Trust), керуючим партнером якої Олександр Тимошенко є з 2014 року.

Засновником і власником цієї компанії, яка займається орендою нерухомості, є гвінейська фірма Medic Trust.

Компанія з такою ж назвою зареєстрована і в Лондоні.

Також Тимошенко не задекларувала чеську "Батьківщину". Це громадська організація, зареєстрована в Празі 2015 року Олександром Тимошенком, Яною Даніо та Галиною Андрейців.

Офіційна мета організації – співпраця українців за межами України.

Водночас, у декларації депутатки вказано дохід Олександра від чеської компанії Britico Product s.r.o. (300 тис грн за два роки). В основному компанія займається посередництвом у нерухомості та рекламою. Кількість працівників не перевищує 5 осіб.

Влітку 2017 року усі перелічені юрособи змінили прописки і зараз перебувають за однією адресою: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Сам Олександр Тимошенко прописаний у Празі на вул. Za zahradami 387/17.

 

Ще одна чеська прописка Тимошенка – Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010.

Жодне з чеських місць проживання не вказано в деклараціях Юлії Тимошенко, в той час як сам Олександр Тимошенко вписує ці адреси в офіційних реєстрах Чехії.

 
 
 

Як відомо, торік Національне агентство по запобіганню корупції почало повну перевірку електронної декларації Юлії Тимошенко за 2015 і 2016 роки.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенкоБатьківщинаЧехіядекларації
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