Тимошенко скрывает кое-какой бизнес и прописки мужа в Чехии – СМИ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа Александра Тимошенко и его чешские прописки.



Об этом пишет Марьяна Мотрунич в издании Bihus.info.



В декларации о доходах экс-премьера и лидера "Батькивщины" отсутствует компания Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o. (сокращенно – Medic Trust), управляющим партнером которой Александр Тимошенко является с 2014 года.



Основателем и владельцем этой компании, которая занимается арендой недвижимости, является гвинейская фирма Medic Trust.

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Medical (Text) ​ Компания с таким же названием зарегистрирована и в Лондоне.



Также Тимошенко не задекларировала чешскую "Батькивщину". Это общественная организация, зарегистрированная в Праге в 2015 году Александром Тимошенко, Яной Данио и Галиной Андрейцив.

Batkivshyna (PDF)

Batkivshyna (Text) ​ Официальная цель организации – сотрудничество украинцев за пределами Украины.

Batkivshyna Cheska (PDF)

Batkivshyna Cheska (Text) ​ В то же время, в декларации депутата указан доход Александра от чешской компании Britico Product s.r.o. (300 тыс грн за два года). В основном компания занимается посредничеством в недвижимости и рекламой. Количество сотрудников не превышает 5 человек.



Летом 2017 года все перечисленные юрлица изменили прописки и сейчас находятся по одному адресу: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1.



Сам Александр Тимошенко прописан в Праге на ул. Za zahradami 387/17.

Еще одна чешская прописка Тимошенко – Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010.



Ни одно из чешских мест жительства не указано в декларациях Юлии Тимошенко, тогда как сам Александр Тимошенко вписывает эти адреса в официальных реестрах Чехии.

Как известно, в прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации Юлии Тимошенко 2015 и 2016 годы.