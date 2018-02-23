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Тимошенко скрывает кое-какой бизнес и прописки мужа в Чехии – СМИ

Пятница, 23 февраля 2018, 10:38
Тимошенко скрывает кое-какой бизнес и прописки мужа в Чехии – СМИ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа Александра Тимошенко и его чешские прописки.

Об этом пишет Марьяна Мотрунич в издании Bihus.info.

В декларации о доходах экс-премьера и лидера "Батькивщины" отсутствует компания Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o. (сокращенно – Medic Trust), управляющим партнером которой Александр Тимошенко является с 2014 года.

Основателем и владельцем этой компании, которая занимается арендой недвижимости, является гвинейская фирма Medic Trust.

Компания с таким же названием зарегистрирована и в Лондоне.

Также Тимошенко не задекларировала чешскую "Батькивщину". Это общественная организация, зарегистрированная в Праге в 2015 году Александром Тимошенко, Яной Данио и Галиной Андрейцив.

Официальная цель организации – сотрудничество украинцев за пределами Украины.

В то же время, в декларации депутата указан доход Александра от чешской компании Britico Product s.r.o. (300 тыс грн за два года). В основном компания занимается посредничеством в недвижимости и рекламой. Количество сотрудников не превышает 5 человек.

Летом 2017 года все перечисленные юрлица изменили прописки и сейчас находятся по одному адресу: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Сам Александр Тимошенко прописан в Праге на ул. Za zahradami 387/17.

 

Еще одна чешская прописка Тимошенко – Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010.

Ни одно из чешских мест жительства не указано в декларациях Юлии Тимошенко, тогда как сам Александр Тимошенко вписывает эти адреса в официальных реестрах Чехии.

 
 
 

Как известно, в прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации Юлии Тимошенко 2015 и 2016 годы.

Темы: ТимошенкоБатькивщинаЧехиядекларации
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