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Посол Євросоюзу: вам брешуть про закон "Купуй українське"

П'ятниця, 23 лютого 2018, 10:41

Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі наполягає, що прибічники законопроекту "купуй українське, плати українцям" користуються неправдивими аргументами.

Про це він заявив на презентації урядового звіту з питань євроінтеграції за 2017 рік, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Посол закликав критично оцінювати ті аргументи, які звучать у публічному просторі.

"Вони кажуть, що "купуй українське" йде на користь українцям, мовляв, через це будуть створюватися робочі місця. Це неправда. І не тому, що ми самі хочемо повигравати тендери, а тому, що через такий закон ви втратите конкуренцію серед учасників тендерів", - заявив посол.

Дипломат зауважив, що йдеться про закупівлі, здійснені за бюджетні кошти.

"Без конкуренції вам доведеться платити більше і отримувати гіршу якість. Отже, від цього закону програє не ЄС – від нього програє Україна", - пояснив він.

"Популісти, які кажуть, що законопроект "Купуй українське" є добрим для України – вони вам просто брешуть", - заявив посол Євросоюзу.

Нагадаємо, законопроект "Купуй українське, плати українцям" авторства депутатів в з Радикальної партії Олега Ляшка, у минулому році був схвалений в першому читанні (детальніше про нього – в публікацї "Курс на протекціонізм"). Проти нього публічно виступили ключові українські економісти.

Цього тижня Гендиректор Єврокомісії з питань сусідства Крістіан Даніельсон заявив, що законопроект "Купуй українське" порушує низку зобов’язань України.

Європейская правда

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Теми: ЄС
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