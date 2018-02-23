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Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"

Пятница, 23 февраля 2018, 10:41

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли настаивает, что сторонники законопроекта "Покупай украинское, плати украинцам" пользуются ложными аргументами.

Об этом он заявил на презентации правительственного отчета по вопросам евроинтеграции за 2017 год, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Посол призвал критически оценивать те аргументы, которые звучат в публичном пространстве.

"Они говорят, что "Покупай украинское" идет на пользу украинцам, мол, будут создаваться рабочие места. Это неправда. И не потому, что мы сами хотим повыигрывать тендеры, а потому, что из-за такого закона вы потеряете конкуренцию среди участников тендеров", - заявил посол.

Дипломат отметил, что речь идет о закупках, осуществленных за бюджетные средства.

"Без конкуренции вам придется платить больше и получать худшее качество. Следовательно, от этого закона проигрывает не ЕС - от него проигрывает Украина", - пояснил он.

"Популисты, которые говорят, что законопроект "Покупай украинское" хорош для Украины - они вам просто врут", - заявил посол Евросоюза.

Напомним, законопроект "Покупай украинское, плати украинцам" авторства депутатов из Радикальной партии Олега Ляшко, в прошлом году был принят в первом чтении (подробнее о нем - в публикаций "Курс на протекционизм"). Против него публично выступили ключевые украинские экономисты.

На этой неделе гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства Кристиан Даниэльсон заявил, что законопроект "Покупай украинское" нарушает ряд обязательств Украины.

Экономическая правда

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Темы: ЕС
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