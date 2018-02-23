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ЗМІ: Луценко знімає ролики про ГПУ для свого піару

П'ятниця, 23 лютого 2018, 10:38
ЗМІ: Луценко знімає ролики про ГПУ для свого піару

Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.

Про це йдеться в публікації "Kyiv Post".

Зазначається, що у лютому Генпрокуратура запустила на телебаченні і радіо рекламу, яка демонструє досягнення відомства.

"Ролики транслюються під виглядом соціальної реклами. Для багатьох стало несподіванкою, що служба з 15 тисяч чоловік, відома тим, що не розслідує будь-яких серйозних злочинів або випадків корупції, мала будь-які досягнення", - сказано в публікації.

У виданні додають, що Луценко, який працює генеральним прокурором з травня 2016 року, використовує підконтрольне йому відомство в якості платформи PR для свого політичного майбутнього.

Журналісти зазначають, що на початку лютого телеканали ICTV та 1+1, а також різні радіостанції почали щодня транслювати рекламні оголошення, які закінчуються девізом: "Виконуємо закон, встановлюємо справедливість. Юрій Луценко".

"Існують три версії реклами, які трохи відрізняються. У них сказано про конфісковані активи ГПУ, яка "допомогла повернути понад 44 млрд. гривень", і ці гроші були використані для будівництва нових доріг, зміцнення державного кордону та поліпшення служб охорони здоров'я в сільській місцевості", - повідомляє видання.

"Луценко - перший генеральний прокурор, який так сміливо користується офісом для свого власного піару", - сказав "Kyiv Post" експерт Реанімаційного пакету реформ Володимир Петраковский.

Він заявив, що раніше подав до Генпрокуратури запит про вартість такої реклами, але поки не отримав відповіді.

Повідомляється, що в системі державних закупівель ProZorro відсутні конкурси прокуратури, пов'язані з відеовиробництвом.

Також у виданні додають, що в ГПУ не відповіли на прохання Kyiv Post прокоментувати ситуацію, що виникла.

"Луценко є першим генпрокурором в історії України, який отримав цей пост без юридичної освіти або будь-якого відповідного досвіду. Замість цього у нього була відданість Порошенку, чию партію він очолював", - сказано в публікації

Автори додають, що після двох років керівництва Луценка критики кажуть, що він не займався реформуванням інституту, а скоріше лобіював розширення повноважень прокурорів, обмежуючи маневри для Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

У виданні підкреслили, що на думку експертів, реклама Генпрокурора націлена головним чином на те, щоб підкреслити роль Луценка як лояліста Порошенка.

"За допомогою реклами вони намагаються змінити точку зору про Луценка, тому що він, швидше за все, повернеться в політику, йому немає місця в прокуратурі. Це також повідомлення про те, що прокуратура відмінно працює при уряді Порошенка", - сказав Kyiv Post юрист, експерт Антикорупційної групи РПР Олександр Лємєнов.

Як додала заступник редактора Kyiv Post Ольга Руденко, оскільки реклама Луценка маркована як "соціальна", то телеканали зобов'язані показувати її безкоштовно.

"Тільки насправді це не соціалка, а справжнісінька політична реклама Юрія Луценка. Цей ролик закінчується слоганом "Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість. Генеральний прокурор Юрій Луценко". Ще там є #безпрецедентнаспецконфіскація", - написала вона в Facebook.

"Смішно, але ролик про "виконуємо закон" насправді закон порушує. Згідно із законом, соціальна реклама не може містити згадку про рекламодавця. Виняток робиться для "громадських об'єднань та благодійніх організацій", якими ГПУ не є", - додала Руденко.

Також вона згадала недавній скандал зі співачкою Анастасією Приходько, яка заявила, що її використали в політичній рекламі президента Петра Порошенка без її відома.

"В обох випадках Порошенко і Луценко банально плутають своє з державним. Чи не розрізняють. Один використовує прокуратуру для особистого піару, другий до зйомки особистого проморолика долучає міністра культури(!), а потім спускає це в обладміністрації для поширення", - зазначила Руденко.

Раніше співачка Анастасія Приходько заявила, що її обманом зняли в передвиборній кампанії президента Петра Порошенка.

За її словами, їй зателефонував міністр культури Євген Нищук і попросив знятися в соціальному ролику. Вона погодилася.

Пізніше Нищук заявив, що кадри з Приходько вирізали з реклами Порошенка.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратурарекламаЗМІПорошенко
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