СМИ: Луценко снимает ролики о ГПУ для своего пиара

Генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.

Об этом говорится в публикации "Kyiv Post".

Отмечается, что в феврале Генпрокуратура запустила на телевидении и радио рекламу, которая демонстрирует достижения ведомства.

"Ролики транслируются под видом социальной рекламы. Для многих стало неожиданностью, что служба из 15 тысяч человек, известная тем, что не расследует каких-либо серьезных преступлений или случаев коррупции, имела какие-либо достижения", - сказано в публикации.

В издании добавляют, что Луценко, который работает в качестве генерального прокурора с мая 2016 года, использует подконтрольное ему ведомство в качестве платформы PR для своего политического будущего.

Журналисты отмечают, что в начале февраля телеканалы ICTV и 1+1, а также различные радиостанции начали ежедневно транслировать рекламные объявления, которые заканчиваются девизом: "Выполняем закон, устанавливаем справедливость. Юрий Луценко".

"Существуют три версии рекламы, которые немного отличаются. В них сказано, о конфискованных активах ГПУ, которая "помогла вернуть более 44 млрд. гривен", и эти деньги были использованы для строительства новых дорог, укрепления государственной границы и улучшения служб здравоохранения в сельской местности", - сообщает издание.

"Луценко - первый генеральный прокурор, который так смело пользуется офисом для своего собственного пиара", - сказал "Kyiv Post" эксперт Реанимационного пакета реформ Владимир Петраковский.

Он заявил, что ранее подал в Генпрокуратуру запрос о стоимости такой рекламы, но пока не получил ответа.

Сообщается, что в системе государственных закупок ProZorro отсутствуют конкурсы прокуратуры, связанные с видеопроизводством.

Также в издании добавляют в ГПУ не ответили на просьбу Kyiv Post прокомментировать возникшую ситуацию.

"Луценко является первым генпрокурором в истории Украины, который получил этот пост без юридического образования или какого-либо соответствующего опыта. Вместо этого у него была преданность Порошенко, чью партию он возглавлял", - сказано в публикации

Авторы добавляют, что после двух лет руководства Луценко критики говорят, что он не занимался реформированием института, а скорее лоббировал расширение полномочий прокуроров, ограничивая маневры для Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

В издании подчеркнули, что по мнению экспертов, реклама Генпрокурора нацелена главным образом на то, чтобы подчеркнуть роль Луценко в качестве лоялиста Порошенко.

"С помощью рекламы они пытаются изменить точку зрения о Луценко, потому что он, скорее всего, вернется в политику, ему нет места в прокуратуре. Это также сообщение о том, что прокуратура отлично работает при правительстве Порошенко", - сказал Kyiv Post юрист, эксперт Антикоррупционной группы РПР Александр Леменов.

Как добавила заместитель редактора Kyiv Post Ольга Руденко, поскольку реклама Луценко маркирована как "социальная" и телеканалы обязаны показывать ее бесплатно.

"Только на самом деле это не социалка, а самая настоящая политическая реклама Юрия Луценко. Этот ролик заканчивается слоганом "Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість. Генеральний прокурор Юрій Луценко". Еще там есть #безпрецедентнаспецконфіскація", - написала она в Facebook.

"Смешно, но ролик про "Виконуємо закон" на самом деле закон нарушает. По закону, социальная реклама не может содержать упоминание рекламодателя. Исключение делается для "громадських об’єднань та благодійних організацій", которыми ГПУ не являеся", - добавила Руденко.

Также она вспомнила недавний скандал с певицей Анастасией Приходько, которая заявила, что ее использовали в политической рекламе президента Петра Порошенко без ее ведома.

"В обоих случаях Порошенко и Луценко банально путают свое с государственным. Не различают. Один использует прокуратуру для личного пиара, второй к съемке личного проморолика приобщает министра культуры(!), а потом спускает это в обладминистрации для распространения", - отметила Руденко.

Ранее певица Анастасия Приходько заявила, что ее обманом сняли в предвыборной кампании президента Петра Порошенко.

По ее словам, ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и попросил сняться в социальном ролике. Она согласилась.

Позднее Нищук заявил, что кадры с Приходько вырезали из рекламы Порошенко.