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Посол ЄС: Якщо ви не бачите реформ в Україні – "ви або ідіоти, або обмежені люди"

П'ятниця, 23 лютого 2018, 12:21
Посол ЄС: Якщо ви не бачите реформ в Україні – ви або ідіоти, або обмежені люди

Голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що в Україні у важких умовах була впроваджена низка реформ і ті, хто їх не бачать, - "або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору".

Про це Мінгареллі заявив під час конференції "Підсумки імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом за 2017 рік та подальші плани" сьогодні в Києві, передає "УНІАН".

"Ми не сумніваємося в тому, я не буду зараз перелічувати список реформ, які були впроваджені в дуже важких умовах, проте, якщо ви цього не бачите – ви або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору. Якщо ви сумніваєтесь, скажіть мені, і я вам озвучу весь список надзвичайних амбіційних реформ, які були розпочаті", - зазначив він.

За словами Мінгареллі, для того, щоб впроваджувати подібну Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, необхідно дотримуватись певної кількості вимог, і одна із цих вимог – це політична воля влади.

"Немає жодних сумнівів щодо того, що протягом останніх чотирьох років представники політичної влади в цій країні зробили певну кількість кроків для того, щоб модернізувати цю країну, трансформувати цю країну, перетворити її на відкрите, демократичне суспільство, засновуючись на соціально ринковій економіці", - додав голова представництва ЄС.

Крім цього Мінгареллі висловив переконання, що в Україні йде війна через її європейський вибір. "Наша спільна відповідальність – це впроваджувати Угоду про асоціацію в життя", - наголосив він.

"Це було б скандальним моментом, якби ви не були повністю віддані впровадженню цієї Угоди, бо щонайменше 10 тисяч людей загинули заради цієї Угоди. Ми не в тих умовах, коли країна бере на себе юридичні зобов’язання та має щось виконати, в Україні це не так, в Україні ми в дуже конкретній, специфічній ситуації, де триває воєнна ситуація", - додав Мінгареллі.

"Мені здається, що ця країна (Україна – Ред.) має війну саме через цей європейський вибір, який зробила (країна - Ред.), це щось, що політично для мене надзвичайно важливо, ніж просто дотримуватись якихось легальних зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши цю Угоду", - підкреслив посол.

Нагадаємо, посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі наполягає, що прибічники законопроекту "купуй українське, плати українцям" користуються неправдивими аргументами.

Європейська правда

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