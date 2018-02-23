Конфискованное за заходы в Крым иностранное судно передадут армии

Танзанийское судно Sky Moon, которое в 2017 году конфисковали за незаконные визиты в оккупированный Россией Крым, передадут Военно-морским силам украинской армии.

Об этом сообщили в эфире телерадиостудии ВМС "Бриз".

Согласно информации военных, соду, которая была на борту, планируют распродать в пользу государственного бюджета. Само же судно собираются передать в распоряжение Военно-морских сил.

По словам заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко, на членов экипажа суды наложили штрафы, которые те уже заплатили.

В частности, капитана - гражданина Сирии - оштрафовали на 18,5 миллиона гривен, что составляет стоимость судна и товаров на его борту.

Как известно, в марте 2017 года Малиновский районный суд Одессы конфисковал судно Sky Moon под флагом Танзании за незаконный заход в порты аннексированного Россией Крыма.

Всем членам экипажа на 3 года запретили въезд в Украину.

Евгений Кизилов, УП