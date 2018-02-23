ОІ-2018: Україна остаточно залишилася без медалей у біатлоні

Чоловіча збірна України посіла дев`яте місце в біатлонній естафеті на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані.

На фініші українці обійшли команду Словенії.

Після першого етапу перегонів в української команди була надія на гарний результат. Артем Прима без промахів пройшов вогневі рубежі й мав гарний хід.

У результаті Сергій Семенов прийняв естафету третім з відставанням від лідера лише в 23 секунди. У Семенова ж виявилися проблеми зі швидкістю, а три промахи у стрільбі стоячи відкинули Україну на десяте місце, і вже відставання від лідерів – німців – складає більше хвилини.

На третьому етапі за Україну виступав 31-річний екс-росіянин Володимир Сємаков, якому тренери віддали перевагу перед молодим українцем Артемом Тищенком.

Сємаков на лижні мав також повільну швидкість, а на другій стрільбі заробив штрафне коло. Дмитро Підручний приймав естафету 11-м з відставанням у майже 4 хвилини. Підручний у стрільбі заробляє ще одне штрафне коло і на фініші Україна програє переможцю гонки 5 хвилин.

Олімпійське "золото" сенсаційно виграє Швеція, що скористалася штрафним колом норвежців на завершальній стрільбі. У Норвегії – "срібло", "бронза" – в Німеччини, в якої було аж три штрафних кола.

Франція з Фуркадом фінішувала лише п`ятою, маючи також три штрафних кола.