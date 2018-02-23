Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОИ-2018: Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне

Пятница, 23 февраля 2018, 13:57
ОИ-2018: Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне

Мужская сборная Украины заняла девятое место в биатлонной эстафете на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

На финише украинцы обошли команду Словении.

После первого этапа гонки у украинской команды была надежда на хороший результат. Артем Прима без промахов прошел огневые рубежи.

В результате Сергей Семенов принял эстафету третьим с отставанием от лидера лишь в 23 секунды. У Семенова же обнаружились проблемы со скоростью, а три промаха в стрельбе стоя отбросили Украину на десятое место, и уже отставание от лидеров - немцев - составляет более минуты.

На третьем этапе за Украину выступал 31-летний экс-россиянин Владимир Семаков, которому тренеры отдали предпочтение перед молодым украинцем Артемом Тищенко.

Семаков на лыжне шел также с медленной скоростью, а на второй стрельбе заработал штрафной круг.

Дмитрий Пидручный принимал эстафету 11-м с отставанием почти 4 минуты. Пидручный в стрельбе заработал еще один штрафной круг и на финише Украина проиграла победителю гонки 5 минут.

Олимпийское "золото" сенсационно выигрывает Швеция, воспользовалавшаяся штрафным кругом норвежцев на завершающей стрельбе. У Норвегии - "серебро", "бронза" - у Германии, у которой было аж три штрафных круга.

Франция с Фуркадом финишировала лишь пятой, имея также три штрафных круга.

Николай Аврамчук для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадабиатлон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Олимпиада
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: