ОИ-2018: Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне

Мужская сборная Украины заняла девятое место в биатлонной эстафете на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.



На финише украинцы обошли команду Словении.



После первого этапа гонки у украинской команды была надежда на хороший результат. Артем Прима без промахов прошел огневые рубежи.

В результате Сергей Семенов принял эстафету третьим с отставанием от лидера лишь в 23 секунды. У Семенова же обнаружились проблемы со скоростью, а три промаха в стрельбе стоя отбросили Украину на десятое место, и уже отставание от лидеров - немцев - составляет более минуты.

На третьем этапе за Украину выступал 31-летний экс-россиянин Владимир Семаков, которому тренеры отдали предпочтение перед молодым украинцем Артемом Тищенко.



Семаков на лыжне шел также с медленной скоростью, а на второй стрельбе заработал штрафной круг.

Дмитрий Пидручный принимал эстафету 11-м с отставанием почти 4 минуты. Пидручный в стрельбе заработал еще один штрафной круг и на финише Украина проиграла победителю гонки 5 минут.



Олимпийское "золото" сенсационно выигрывает Швеция, воспользовалавшаяся штрафным кругом норвежцев на завершающей стрельбе. У Норвегии - "серебро", "бронза" - у Германии, у которой было аж три штрафных круга.



Франция с Фуркадом финишировала лишь пятой, имея также три штрафных круга.