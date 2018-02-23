Начальник колонії із заступником погоріли на хабарі

Правоохоронці Хмельниччини викрили керівника виправної колонії та його заступника у вимаганні хабара за сприяння в умовно-достроковому звільненні засудженого.

Про це повідомляє 23 лютого прес-служба прокуратури Хмельницької області.

Встановлено, що за сприяння в умовно-достроковому звільненні засудженого за умисне вбивство від відбування покарання керівник установи та його заступник вимагали надати їм неправомірну вигоду в розмірі 3 тисяч доларів США.

Під час одержання обумовленої суми хабара від матері засудженого заступника начальника колонії викрили "на гарячому" та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Неправомірно одержані кошти вилучили.

Його керівника затримали в службовому кабінеті.

За вказаним фактом слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в області здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим особам запобіжного заходу.