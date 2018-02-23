Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Начальник колонии с заместителем погорели на взятке

Пятница, 23 февраля 2018, 17:11

Правоохранители Хмельницкой разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя в вымогательстве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного.

Об этом сообщает 23 февраля пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения и его заместитель требовали предоставить им неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов США.

 

При получении оговоренной суммы взятки от матери осужденного замначальник колонии пойман с поличным и задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Неправомерно полученные средства изъяты.

Его руководителя задержали в служебном кабинете.

По данному факту следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в области ведут досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.

Украинская правда
Темы: взяткапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
взятка
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: