Начальник колонии с заместителем погорели на взятке

Правоохранители Хмельницкой разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя в вымогательстве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного.



Об этом сообщает 23 февраля пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.



Установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения и его заместитель требовали предоставить им неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов США.

При получении оговоренной суммы взятки от матери осужденного замначальник колонии пойман с поличным и задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Неправомерно полученные средства изъяты.



Его руководителя задержали в служебном кабинете.



По данному факту следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в области ведут досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.



В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.



Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.