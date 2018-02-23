Начальник колонии с заместителем погорели на взятке
Правоохранители Хмельницкой разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя в вымогательстве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного.
Об этом сообщает 23 февраля пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.
Установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения и его заместитель требовали предоставить им неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов США.
При получении оговоренной суммы взятки от матери осужденного замначальник колонии пойман с поличным и задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Неправомерно полученные средства изъяты.
Его руководителя задержали в служебном кабинете.
По данному факту следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в области ведут досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.
В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.