Начальник колонии с заместителем погорели на взятке

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Пятница, 23 февраля 2018, 18:11

Правоохранители Хмельницкой разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя в вымогательстве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного.

Об этом сообщает 23 февраля пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения и его заместитель требовали предоставить им неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов США.

 

При получении оговоренной суммы взятки от матери осужденного замначальник колонии пойман с поличным и задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Неправомерно полученные средства изъяты.

Его руководителя задержали в служебном кабинете.

По данному факту следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в области ведут досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.

Украинская правда
Темы: взятка прокуратура
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