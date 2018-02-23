За три роки від громадянства України відмовилися понад 20 тисяч осіб

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П'ятниця, 23 лютого 2018, 18:23

У Державній міграційній службі заявили, що з 2015 року з українського громадянства вийшли близько 24 тисяч осіб.

Про це в ході презентації річного звіту повідомила заступник глави Міграційної служби Тетяна Нікітіна, передають "Українські Новини".

"Вийшли з українського громадянства за останні 3 роки у нас близько 24 тисяч громадян", - сказала вона.

За її словами, така велика кількість громадян, що відмовилися від українського громадянства, обумовлено складною економічною ситуацією в країні.

Разом з тим Нікітіна додала, що зменшилася кількість громадян, які бажають отримати українське громадянство.

Зазначається, що за минулий рік указами президента було прийнято в українське громадянство близько 1 тисячі іноземців.

Крім того в річному звіті міграційної служби повідомляється, що в 2017 році було оформлено понад 4 мільйонів біометричних паспортів для виїзду за кордон і майже 2 мільйони паспортів громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм (ID-карти).

Українська правда
Теми: Міграційна служба паспорт Україна
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