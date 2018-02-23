За три года от гражданства Украины отказались более 20 тысяч человек

В Государственной миграционной службе заявили, что с 2015 года из украинского гражданства вышли около 24 тысяч человек.

Об этом в ходе презентации годового отчета сообщила заместитель главы Миграционной службы Татьяна Никитина, передают "Українські Новини"



"Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тысяч граждан", - сказала она.

По ее словам, такое большое количество граждан, вышедших из украинского гражданства, обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.



Вместе с тем Никитина добавила, что уменьшилось количество граждан, желающих получить украинское гражданство..

За прошедший год указами президента было принято в украинское гражданство около 1 тысячи иностранцев.



Кроме того в годовом отчете миграционной службы сообщается, что в 2017 году было оформлено более 4 миллионов биометрических паспортов для выезда за границу и почти 2 миллиона паспортов гражданина Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем (ID-карты).