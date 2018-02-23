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У Львові засудили 3 членів добробату "ОУН", обвинувачених у підготовці терактів

П'ятниця, 23 лютого 2018, 17:51

Шевченківський районний суд Львова засудив трьох членів добровольчого батальйону "ОУН" до ув’язнення терміном від трьох до п’яти років за підготовку теракту на залізниці біля Львова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зокрема, Андрія Макаришина засудили до трьох років позбавлення волі, але суд встановив йому трирічний випробувальний термін і постановив звільнити з-під варти в залі суду", - розповідає агентство.

Іншого фігуранта - Василя Шпика засудили до чотирьох років позбавлення волі. Йому теж встановили трирічний випробувальний термін, а час тримання під вартою зарахували як відбування терміну. Через це Шпика так само звільнили з-під варти в залі суду.

Третього члена добробату "ОУН" Романа Парамущака засудили до п'яти років позбавлення волі. Йому також зарахували тримання під вартою як відбування терміну.

Відповідно, Парамущак став єдиним, кого засудили до реального терміну відбування покарання.

Термін рахують з дня затримання - 7 серпня 2016 року.

Вироки можуть оскаржити в апеляційному суді.

Як відомо, 7 серпня 2016 року СБУ затримала у Львівській області 5 осіб за підозрою в підготовці терактів на залізниці.

Пізніше СБУ пред'явила підозру в підготовці теракту чотирьом громадянам, затриманим напередодні у Львівській області.

Теми: Львівсудтеракт
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