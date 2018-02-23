Во Львове осудили 3 членов добробата "ОУН", обвиняемых в подготовке терактов

Шевченковский районный суд Львова приговорил трех членов добровольческого батальона "ОУН" к заключению сроком от трех до пяти лет за подготовку теракта на железной дороге возле Львова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В частности, Андрея Макаришина приговорили к трем годам лишения свободы, но суд установил ему трехлетний испытательный срок и постановил освободить из-под стражи в зале суда", - рассказывает агентство.

Другого фигуранта - Василия Шпика приговорили к четырем годам лишения свободы. Ему тоже установили трехлетний испытательный срок, а время содержания под стражей зачли как отбывание срока. Поэтому Шпика так же освободили из-под стражи в зале суда.

Третьего члена добробата "ОУН" Романа Парамущака приговорили к пяти годам лишения свободы. Ему также зачислили содержание под стражей как отбывание срока.

Соответственно, Парамущак стал единственным, кого приговорили к реальному сроку наказания.

Срок считают со дня задержания - 7 августа 2016 года.

Приговоры могут обжаловать в апелляционном суде.

Как известно, 7 августа 2016 года СБУ задержала во Львовской области 5 человек по подозрению в подготовке терактов на железной дороге.

Позже СБУ предъявила подозрение в подготовке теракта четырем гражданам, задержанным накануне во Львовской области.