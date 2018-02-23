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Мінфін США анонсував нові санкції проти РФ за декілька тижнів

П'ятниця, 23 лютого 2018, 19:18
Мінфін США анонсував нові санкції проти РФ за декілька тижнів

Мінфін США протягом кількох наступних тижнів оголосить про нові санкції проти Росії.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив глава Мінфіну Стівен Мнучін, передає "Європейська правда".

"Ми працюємо над санкціями проти Росії. Можу запевнити – робота триває. Я повернуся сюди у наступні декілька тижнів щоб поговорити про це", - сказав він.

"Ми продовжуємо розглядати втручання у вибори. Ми тісно співпрацюємо з ФБР і вони дають нам найновішу інформацію. І у разі необхідності ми розглянемо наявну у них інформацію щодо приватних осіб" - додав Мнучін.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.

Однак адміністрація Трампа заявила, що   не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкції
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