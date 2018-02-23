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Минфин США анонсировал новые санкции против РФ через несколько недель

Пятница, 23 февраля 2018, 19:18
Минфин США анонсировал новые санкции против РФ через несколько недель

Минфин США в течение нескольких следующих недель объявит о новых санкциях против России.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил глава Минфина Стивен Мнучин, передает "Европейская правда".

"Мы работаем над санкциями против России. Могу заверить - работа продолжается. Я вернусь сюда в последующие несколько недель чтобы поговорить об этом ", - сказал он.

"Мы продолжаем рассматривать вмешательство в выборы. Мы тесно сотрудничаем с ФБР и они дают нам самую новую информацию. И в случае необходимости мы рассмотрим имеющуюся у них информацию о частных лицах ", - добавил Мнучин.

Ожидалось, что 29 января власти США объявит о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году.

Однако администрация Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом. Администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции российского ВПК.

Темы: СШАРосcиясанкции
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