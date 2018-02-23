Під час морозів у Києві працюватимуть 44 пункти обігріву
П'ятниця, 23 лютого 2018, 19:37
В період сильних морозів у столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – цілодобово.
Про це повідомляють на сайті КМДА.
24 лютого в Києві буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 8-10° морозу.
Зазначається, що 25 та 26 лютого синоптики прогнозують холодну погоду, температуру вночі 17-19° морозу, вдень 10-12° морозу. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.
"27 та 28 лютого в столиці утримається холодна погода. 27 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг; 28 лютого помірний сніг", - зазначають в КМДА.