Під час морозів у Києві працюватимуть 44 пункти обігріву

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П'ятниця, 23 лютого 2018, 20:37

В період сильних морозів у столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – цілодобово.

Про це повідомляють на сайті КМДА.

24 лютого в Києві буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 8-10° морозу.

Зазначається, що 25 та 26 лютого синоптики прогнозують холодну погоду, температуру вночі 17-19° морозу, вдень 10-12° морозу. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

"27 та 28 лютого в столиці утримається холодна погода. 27 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг; 28 лютого помірний сніг", - зазначають в КМДА.

Теми: Київ КМДА погода
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