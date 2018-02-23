Во время морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева
В период сильных морозов в столице будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - круглосуточно.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
24 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза.
Отмечается, что 25 и 26 февраля синоптики прогнозируют холодную погоду, температуру ночью 17-19° мороза, днем 10-12° мороза. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.
"27 и 28 февраля в столице сохранится холодная погода. 27 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег, 28 февраля умеренный снег", - отмечают в КГГА.