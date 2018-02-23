Во время морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева

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Пятница, 23 февраля 2018, 20:37

В период сильных морозов в столице будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - круглосуточно.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

24 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 11-13°, днем ​​8-10° мороза.

Отмечается, что 25 и 26 февраля синоптики прогнозируют холодную погоду, температуру ночью 17-19° мороза, днем ​​10-12° мороза. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

"27 и 28 февраля в столице сохранится холодная погода. 27 февраля ночью без осадков, днем ​​небольшой снег, 28 февраля умеренный снег", - отмечают в КГГА.

Темы: Киев КГГА погода
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